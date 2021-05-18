Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 12 kişi yakalandı
Başkentte, jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte, jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-15 Mayıs'ta operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 45 gram uyuşturucu madde ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ