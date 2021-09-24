ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

ANKARA'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik, 15-21 Eylül 2021 tarihleri arasında; Altındağ, Güdül, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Buna kapsamda; Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bekleyen araçta bulunanların şüpheli hareketleri üzerine araçta bulunan M.F.D. ve D.D. adlı kişilerin üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı ve 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 7 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.

Haber : ANKARA,

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