Ankara'da uyuşturucu kullanılan eve baskın: 7 gözaltı
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Ankara'da uyuşturucu kullanılan eve baskın: 7 gözaltı

20.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:36
Ankara'da uyuşturucu kullanılan eve baskın: 7 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu kullanıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu kullanıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Çankaya ilçesindeki bir evde toplu halde uyuşturucu kullandığı ihbarını aldı.

Ekipler, sabaha karşı eve düzenledikleri baskında 3'ü kadın 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis içeri girdiğinde evde uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti.

Evde yapılan aramada eroin, sentetik ecza ve silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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