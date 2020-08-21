Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı

Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

21.08.2020 08:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:10

Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı

ANKARA - Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden şüpheli kendisini yere atarak "Ölüyorum. Kalbim sağ tarafta 112 ekibi çağırın" dedi. Kameraların kendisini çektiğini fark eden alkollü kişi, kameralara dönerek "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye konuştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Sıhhiye isikametine giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte 'Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durdurulan otomobilden inen Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri şüphelilerin mukavemetiyle karşılaştı.

Alkol muayenesini reddeden sürücü, kendisini yerlere atarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

"Zeki Müren de bizi görecek mi?"

Yol kenarına yatarak "Kalbim sağ tarafta. Ölüyorum. 112'yi çağırın diyerek olay çıkartan Furkan B., ekip aracına binmemek için direndi. Daha sonra ikna edilen alkollü kişi, polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen kişi, "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., alkol muayenesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 3. Sayfa
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar 3. Sayfa
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi Yaşam
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Güncel
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Süleyman Seba Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Ankara'da uygulama noktasından kaçan alkollü kişi ortalığı birbirine kattı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 08:10:44. #1.15#
title