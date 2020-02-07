Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi
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Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi

Ankara'da bandrolsüz ve usulsüz kitap satışı yaptığı belirlenen bir yayınevinde 6 bin 686 yabancı dilde kitap ele geçirildi.

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:42
Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi

'da bandrolsüz ve usulsüz kitap satışı yaptığı belirlenen bir yayınevinde 6 bin 686 yabancı dilde kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çankaya ilçesinde bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap satışı yaptığı tespit edilen bir yayınevine denetim yapıldı.

Yayınevinde, bandrollerinin usulsüz olduğu tespit edilen 4 bin 825 ve bandrolsüz 1861 yabancı dilde kitap bulundu.

Yayınevi yetkilisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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