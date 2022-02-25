ANKARA (DHA) - Ankara'da 'usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon: 17 gözaltı

ANKARA'da, sağlıklı kişilere rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırlayan, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkentteki hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde görevli doktor, hemşire, sekreter, teknisyen, hasta bakıcı gibi çalışanların da aralarında bulunduğu çetenin, hastalığı bulunmayan kişilere para karşılığında usulsüz sağlık raporu çıkardığı bilgisine ulaştı. Çete üyeleri polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 1 yıl süren takipte çete liderinin emekli belediye çalışanı V.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin rapor talebinde bulunan kişilere hastaneye gitmeden rastgele hastalık teşhisi koyup, para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli sağlık raporu hazırladığı belirlendi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, sahte rapor alanlar hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.