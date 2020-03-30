Ankara'da umrecilerin karantina süreci devam ediyor Ankara'da umrecilerin karantina süreci devam ediyor Umre'den getirildikten sonra Ankara'da karantina altına alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi dün doldu.

Ankara'da umrecilerin karantina süreci devam ediyor

ANKARA - Umre'den getirildikten sonra Ankara'da karantina altına alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi dün doldu. Son kontrollerde bazı kişilerde Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tahliye edilmeyen umrecilerin karantina süreci devam ediyor.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binden fazla umreci, Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alındı. Ankara'da gözlem altında tutulan umrecilerin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından dün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda, 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının Korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan hastalar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, karantina süresi dolan diğer umreciler de tahliye edilmedi. Umrecilerin Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

Kaynak: İHA