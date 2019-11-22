Ankara'da, "Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali"
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Ankara'da, "Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali"

Ankara'nın merkez Çankaya ilçesinde Ruan Fuarcılık tarafından düzenlenen "Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali" başladı.

22.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:30
Ankara'da,

'nın merkez ilçesinde Ruan Fuarcılık tarafından düzenlenen "Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali" başladı.


Çankaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen festival kapsamında, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan gibi 17 ülkenin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu.

Festivalde Türkiye'ye özgü yapım şekli ve tadı olan birçok ekmek türü şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtıldı.


3 gün boyunca sürecek festival kapsamında, ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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