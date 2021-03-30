Ankara'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu yakalandı
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Ankara'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu ve bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 3 organizatör yakalandı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 11 yabancı uyruklu ve bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 3 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "organizatörler" aracılığıyla Ankara'ya gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Mamak'ta durdurulan bir otobüste 11 yabancı uyruklu ve bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 3 organizatör yakalandı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin sürdüğü, organizatörlerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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