Ankara'da ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalanarak toplamda 71 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalanarak toplamda 71 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belçarsak mahallesinde yapılan araştırmalarda ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Gölbaşı'nda Ankara-Niğde otoyolunda kontrol amacı ile durdurulan ticari takside Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı.

Ayrıca yakalan şahıslar 71 bin 330 lira idari para cezası kesilmesinin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı