Ankara'da ücretsiz maske dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası tüm yurt genelinde toplu kullanılan alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası tüm yurt genelinde toplu kullanılan alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Karar üzerine Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz otobüslere ve metroya binmeye çalışan vatandaşlara belediye ekipleri maske dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Ankara'da otobüs ve metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya başlandı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınından korunmak için alınan tedbirlere yenileri eklendi. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla 30 büyükşehir ve Zonguldak iline araç giriş çıkışı 15 gün süreyle ertelendi. Bu karara ek olarak da vatandaşın sağlığını korumak için titizlikle çalışılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bir diğer karar ise toplu kullanılan tüm alanlarda maske takma zorunluluğu oldu. Yasağın açıklanmasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayarak otobüs ve metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapacağını açıkladı.

Opera EGO hareket noktasında yapılan dağıtımda uygulama hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Yasaklama akşam saatlerinde getirildiği için vatandaşların hazırlıksız yakalanacağını düşündük. O yüzden geceden bütün toplu taşıma araçlarına, sabah saatlerinde çıkacak 900 otobüsümüze bütün metro turnikelerine yeteri kadar koruyucu maske koyduk. Evinden hazırlıksız çıkan vatandaşlarımız mağduriyet yaşamasınlar diye" dedi.

"Stok sıkıntımız yok"

Süreç devam ettiği sürece ücretsiz maske dağıtımının devam edeceğini söyleyen Koç, "Biz tedarik zincirinde fiyat hareketlerini bozmamak için zamana yayılmış bir tedarik süreci yaşıyoruz. 2 lira 80 kuruştan başlayan maske fiyatlarını 1 lira 50 kuruşa kadar düşürdük. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bizim stokta sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın emriyle öğrencilerin akıllı kartları iptal edildi"

Yasağın açıklanmasının ardından 20 yaşının altındaki tüm öğrenci kartlarının geçici süreyle pasif hale getirildiğini açıklayan Koç, "Bu yasaklama getirilince gençler zaten sokağa çıkamıyordu. Başkanımızın emriyle akıllı kartları da iptal edildi. Geçici süreyle. Yasak kalktıktan sonra kartları yeniden aktif olacak. Yüzde 80 oranında toplu taşıma kullanımı düştü. Zaten yolcu sayısına da önceden sınırlama getirilmişti. Böyle olmasından da memnunuz. Yayılmayı ancak bu şekilde önleyebileceğiz. Tüm otobüslere uyarıcı levhalar koyduk. Bir kısım vatandaşımız duyarsızlık gösterip birkaç dakika fazladan beklememek için sürücü arkadaşlarımızı zorluyorlar. Bu konuda herkesi duyarla olmaya davet ediyorum. Bir an önce yayılmayı kontrol altına alırsak Ankara'nın eski bereketli günlerine daha çabuk döneriz" diye konuştu.

"Biz sağlığımızı koruyamazsak halkımıza nasıl hizmet edeceğiz"

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunmak için otobüs şoförleri de unutulmadı. EGO Genel Müdürlüğü, toplam 470 otobüsün sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik olan şeffaf mika (PVC) kaplama malzeme ile kapladı. Uygulama ile kamu hizmeti veren otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın hastalıklardan korunması amaçlandığını aktaran Koç, "Şoförlerimize de eldiven, maske ve yolcuyla arasını kapatan şeffaf koruyucular koyduk. Personelimizi korumak en önem verdiğimiz konulardan. Biz sağlığımızı koruyamazsak halkımıza nasıl hizmet edeceğiz. Bu dönemde vardiyalı sisteme geçtik. Her türlü koruyucu önlemi onlar için de alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kriz Türkiye'nin gündemine girmeden 15 gün önce biz dezenfektan çalışmalarına başlamıştık"

Covid-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte hızlı bir reaksiyon göstererek dezenfekte işlemlerine erken başladıklarını belirten Koç, "Kriz Türkiye'nin gündemine girmeden 15 gün önce biz dezenfektan çalışmalarına başlamıştık. Ankara'da bulunan tüm toplu taşıma araçlarına hatta özel olanları dahi yaklaşık 1-1 buçuk aydır dezenfeksiyona tabii tutuyoruz. Bunun da faydasını, hastalığın Ankara'daki seyrinin olumlu yönde oluşunda görüyor ve mutlu oluyoruz" dedi.

"Evinde kal Ankara"

Ankara halkına da evinde kal çağrısında bulunan Koç, "Ankara halkına evinde kalmasını, çalışanlara sosyal mesafeyi korumasını, zorunlu hallerde dışarı çıkanları da süratle işlerini halledip bir an önce evlerine dönmelerini öneriyorum. En güvenli yer evinizdir. Evinde kal Ankara diyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA