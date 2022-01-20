Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 gözaltı

ANKARA (İHA) - Ankara'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 19 Ocak'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; gümrük kaçağı 7 bin 72 adet puro ile 670 adet sigara, 5 adet elektronik sigara cihazı, 6 adet puro makası ve 2 adet kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA