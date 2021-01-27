Ankara'da Türk askerinin Kore'deki zaferi anıldı
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Ankara'da Türk askerinin Kore'deki zaferi anıldı

27.01.2021 19:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:28
Ankara'da Türk askerinin Kore'deki zaferi anıldı

KORE Savaşı'na katılan 1'inci Türk Tugayı'nın Kumyangjang-ni Muharebesi'ndeki zaferi, 70'inci yılında Ankara'da anıldı.

KORE Savaşı'na katılan 1'inci Türk Tugayı'nın Kumyangjang-ni Muharebesi'ndeki zaferi, 70'inci yılında Ankara'da anıldı.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950- 1953 yılları arasında yaşanan savaşa katılan 1'inci Türk Tugayı'nın Kumyangjang-ni Muharebesi'ndeki zaferi nedeniyle Ankara'nın Altındağ ilçesindeki  Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, askeri ve diplomatik temsilciler ve çok sayıda gazi katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, törene ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1'inci Türk Tugayı'nın 1951 yılında Kumyangjang-ni Muharebesi'ndeki zaferinin 70'inci yıl dönümünde Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."


Ankara'da Türk askerinin Kore'deki zaferi anıldı
Ankara'da Türk askerinin Kore'deki zaferi anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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