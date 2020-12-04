Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

04.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:04
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri, vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilen evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütünün lideri İdris Melih T.'nin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu belirtilirken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tutuklu ve hükümlünün kaçırılması', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' gibi suçlara karıştıkları saptandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü: Ekiplerin emniyetten çıkması Evde yapılan aramalarEle geçirilen malzemelerŞüphelinin emniyete götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Nacer Chadli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 12:26:28. #1.14#
title