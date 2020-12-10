Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede
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Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede

10.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:39
Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen ve 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında suç örgütünün lideri İdris Melih T.'nin de bulunduğu 29 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen ve 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında suç örgütünün lideri İdris Melih T.'nin de bulunduğu 29 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri, vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla 29 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında suç örgütünün lideri İdris Melih T.'nin de bulunduğu 29 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tutuklu ve hükümlünün kaçırılması', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

 


Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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