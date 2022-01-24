ANKARA (İHA) - Ankara'da tüm yollar açık

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları sayesinde tüm yolların açık olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı Başkent'te ana arterler başta olmak üzere 25 ilçede yoğun karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için anar arterleri açık tutan Büyükşehir Belediyesi, personel ve araç sayısını artırdı. Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplere diğer birimlerden personel takviyesi yapan Büyükşehir Belediyesi, sahada bin 329 araç ve 3 bin 13 personel görevlendirdi. Ekipler AKOM koordinasyonunda cadde ve sokaklarda kapsamlı tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karla mücadele çalışmalarını yakından takip etti. Vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendiren Yavaş, karla mücadele çalışmalarının 'kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebileceği bilgisini de şu sözlerle paylaştı:

"Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız ile dijitale taşıdık. Uyuyamayanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum."