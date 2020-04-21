Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi
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Polatlı, Ankara, Güncel

Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına destek veriyor.

21.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:52
Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına destek veriyor.

TÜGVA Polatlı İlçe Temsilcisi Şükrü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polatlı İMKB Ortaokulunda 3D yazıcıyla siperlik üretimine başladıklarını belirtti.

Üçer kişi nöbetleşe çalışarak günde 15 siperlik ürettiklerini anlatan Çelik, "Dün faaliyete başladık. Burada özel bir hastanemize 15 tane hediye ettik. Daha büyük kapasiteli ve hızlı makinelerin sağlanması halinde daha fazla siperlik üretebileceğiz." dedi.

Gönüllü Erman Ülker, amaçlarının sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına destek vermek olduğunu belirterek, "Onlar bizler için sahada canlarını ortaya koyuyor. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa Türkiye gençleri olarak yapmayı istiyoruz. Allah'ın izniyle bu faaliyetleri sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

Gönüllü Berat Önal ise sağlık çalışanlarının salgına karşı verdikleri mücadeleden çok etkilendiklerini dile getirerek, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak ne kadar destek çıkabilirsek bizim için o kadar güzel olur. Bunun için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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