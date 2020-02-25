Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı
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Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı

Başkentte, Çankırı-Kırıkkale tren hattı güzergahında kullanılmayan tren rayını çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:58
Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı

Başkentte, Çankırı-Kırıkkale tren hattı güzergahında kullanılmayan tren rayını çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Alibeyli Mahallesi istasyonundaki kullanılmayan 15 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığındaki tren rayı kesilerek çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tren rayını çalanların A.R.D. ile F.D. olduğunu tespit etti.

Olayda kullandıkları araçla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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