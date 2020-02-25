Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı

25.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:58

Başkentte, Çankırı-Kırıkkale tren hattı güzergahında kullanılmayan tren rayını çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kalecik ilçesi Alibeyli Mahallesi istasyonundaki kullanılmayan 15 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığındaki tren rayı kesilerek çalındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tren rayını çalanların A.R.D. ile F.D. olduğunu tespit etti.

Olayda kullandıkları araçla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA