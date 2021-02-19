Ankara'da transların hukuk mücadelesi
19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:50
Ankara'da saldırıya uğrayan, yaşadıkları semtleri terk etmeye zorlanan translar yaklaşık 15 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekmeye çalışıyor.
Ankara'da saldırıya uğrayan, yaşadıkları semtleri terk etmeye zorlanan translar yaklaşık 15 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekmeye çalışıyor. 2006-2007 yıllarında translara saldıranların dönemin Belediye Başkanı Gökçek ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: DailyMotion.com