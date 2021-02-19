Ankara'da transların hukuk mücadelesi

Ankara'da saldırıya uğrayan, yaşadıkları semtleri terk etmeye zorlanan translar yaklaşık 15 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekmeye çalışıyor. 2006-2007 yıllarında translara saldıranların dönemin Belediye Başkanı Gökçek ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: DailyMotion.com