Ankara'da "traktör kiralama" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ankara'da "traktör kiralama" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

20.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:22
Ankara'da

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde internet üzerinden satılığa çıkarılan traktörü kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde internet üzerinden satılığa çıkarılan traktörü kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van'da yaşayan E.A, traktörünü internet üzerinden satışa çıkarmasının ardından kendisini arayarak traktörü aylık 10 bin lira karşılığında kiralamayı teklif eden kişiler tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, kiralama vaadiyle Van'dan getirilen traktörün Konya'da satıldığını belirledi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda şüpheliler A.K, S.K. ve H.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.K. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Vladimir Putin Nikol Paşinyan
Magazin Hadise Cemre Kemer Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da "traktör kiralama" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:28:47. #1.14#
title