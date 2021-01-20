Ankara'da "traktör kiralama" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde internet üzerinden satılığa çıkarılan traktörü kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van'da yaşayan E.A, traktörünü internet üzerinden satışa çıkarmasının ardından kendisini arayarak traktörü aylık 10 bin lira karşılığında kiralamayı teklif eden kişiler tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, kiralama vaadiyle Van'dan getirilen traktörün Konya'da satıldığını belirledi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda şüpheliler A.K, S.K. ve H.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.K. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak