Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i Afgan uyruklu 5 kişi yaralandı.

ANKARA'da, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i Afgan uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Çoğlu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinden dönen Vahiddin K. yönetimindeki 06 HE 3734 plakalı otomobil, 26 TE 887 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktörde bulunan ve ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu sürücü ile otomobilde bulunan Vahiddin K., Aynur A., Rafiye K. ve Nermin K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Fatih Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü şekilde tekrar açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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