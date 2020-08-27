Ankara'da traktör devrildi 1 kişi öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
27.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:03
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ali Gözgörer (74) yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, Karaağaç Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü Gözgörer'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözgörer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA