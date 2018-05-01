Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erdoğan Balcı yönetimindeki 06 CHB 82 plakalı otomobil, Yıldırımevci Mahallesi mevkisinde Kazım Pekyürek idaresindeki 06 LHT 68 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile aynı aileden Şefika, Yasin, Beyzanur ve Duygunur Pekyürek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.