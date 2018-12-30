Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'da gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yenimahalle İlçesi Şaşmaz Kavşağı İstanbul Yolu mevkiinde gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre 06 GD 8996 plakalı araç aşırı hızla Şaşmaz Alt Geçidi'ne girdi. Burada kontrolünü kaybeden sürücü takla attı. Daha sonra da üç aracın takla atan araca çarpması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ikisi kadın 5 kişi 0 yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Geçici olarak trafiğe kapatılan İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı polis ekiplerinin çalışmaları ve araçların yoldan kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - Ankara

Kaynak: DHA