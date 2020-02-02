Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda Uğur Kılıç yönetimindeki 06 GE 6752 plakalı minibüs ile Ali Demirci idaresindeki 06 TFB 55 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Muhammet Ali Demirci, Zeliha Demirci ve Zeynep Nazlı Demirci yaralandı.
Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.