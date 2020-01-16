Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
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Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14
Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Beypazarı istikametine giden idaresindeki 06 NN 801 otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Gökmen ile araçtaki babası Mehmet ile annesi Nurgül Gökmen Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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