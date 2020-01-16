Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Beypazarı istikametine giden Mustafa Gökmen idaresindeki 06 NN 801 otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Gökmen ile araçtaki babası Mehmet ile annesi Nurgül Gökmen Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA