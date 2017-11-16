Ankara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin nakliye kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden 06 ROP 42 plakalı otomobil, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü önünde, sürücüsü Özgür C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerlyen Yüksel A.'nın kullandığı 34 SU 0131 plakalı nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savulan otomobil, zikzaklar çizerek ilerledi. Sürücünün güçlükle durdurduğu araçtaki yolcu Haşim D. otomobilden fırlayarak asfalta düştü. Sürücü Özgür C. de hafif yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Haşim D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. - ANKARA