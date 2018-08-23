Ankara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında engelli sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık karayolunda seyreden Ömer Çelik idaresindeki plakasız ATV aracına, arkadan gelen ve aynı yöne giden Yiğit Kamil Gürsoy idaresindeki 42 AGU 52 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, engelli olduğu öğrenilen Ömer Çelik çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı ATV sürücüsü Çelik, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.