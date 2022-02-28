SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü varyantına çarptı. Kaza sonucunda sürücü yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sincan istikametine seyir halinde olan 06 BVK 403 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü varyantına çarptı. Çarpma sonucunda Samet Ö. hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.