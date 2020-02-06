Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Sincan ilçesi Malazgit Mahallesi'nde camide sabah namazını kıldıktan sonra evine giden Süleyman Karafilik'e (61) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çarptıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karafilik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA