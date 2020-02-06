Ankara'da trafik kazası: 1 ölü
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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

ilçesi Malazgit Mahallesi'nde camide sabah namazını kıldıktan sonra evine giden Süleyman Karafilik'e (61) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çarptıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karafilik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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