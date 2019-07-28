Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

ANKARA'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eray Karabay (27), araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Sincan Ahi Elvan Mahallesi Çatalca Caddesi üzerinde meydana geldi. Eray Karabay'ın kullandığı 06 ZDN 46 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi yönünde ilerlediği sırada, Ayaş Caddesi'ne çıkan varyantta henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çapıp takla attı. Karabay, ters dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Karabay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ayaş Caddesi'nin Fatih Mahallesi yönündeki bir şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri yol üzerinde işaretleme yaparak trafiğin kontrollü verilmesini sağladı. Karabay'ın cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından otomobil de çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA