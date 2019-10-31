Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Serhat Kocabay'ın (31) kullandığı 06 BNY 982 plakalı motosiklet, Kalender Korkmazer'in (64) kullandığı 06 DG 9554 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Serhat Kocabay ile araçtaki Sarıgül Korkmazer (64) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kocabay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkmazer'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.