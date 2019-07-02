Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi mevkiinde Mustafa Y. idaresindeki 06 BDV 625 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Mehmet Emin K. kontrolündeki 63 VA 886 plakalı çekiciye bağlı 63 K 7609 plakalı yarı römorka çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 06 BDV 625 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Y.'nin yaralandığını, aynı araçtaki yolculardan Gülsüm M. 'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA