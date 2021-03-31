Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
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Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler Ankara'da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı.

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Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler

ANKARA - Ankara'da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

Olay, Çankaya'nın Bestekar Caddes'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motokurye cadde üzerinde otopark işleten bir kişiyi motoruyla bir aracın arasında sıkıştırdı. Sıkışan kişi ile motokurye arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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