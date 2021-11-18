ANKARA'DA TRABZON RÜZGÂRI

TRABZON (Habermetre) - Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16 Kasım'da başlayan ve 21 Kasım tarihine kadar devam edecek olan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali, organizasyonu ve coşkusuyla adından söz ettiriyor. 450 metre uzunluğunda bir çadırda düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin her şehrinden 150 belediye stant açtı. Genç sanatçıların sahne aldığı festivalde tiyatro, sinema ve spor etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Trabzon'dan katılan Büyükşehir ve Akçaabat belediyeleri de açtıkları stantlarla faaliyetlerini tanıttı. Yöresel lezzetlerin de yer aldığı stantlar özellikle Karadenizlilerin uğrak yeri oldu. Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret edenlere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

ÖZHASEKİ: BAŞKAN ZORLUOĞLU BÜYÜK PROJELER ORTAYA KOYUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Trabzon Büyükşehir Belediye standını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun çok iyi işler yaptığını ve büyük projeler ortaya koyduğunu dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Uzun çalışma yaptık. Gençlik ne düşünüyor, hayatı nasıl yorumluyor. Tespit ettik. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. 4 seçimdir AK Parti'ye oy verildi ve birinci parti yapıldık. Yüzde 40-45 aralığında oyu bizden esirgemiyor vatandaşımız. Gençlerimiz üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşmaya karar verdik. Bu festivalin fikri de buradan doğdu. En renkli yerlerden biri Trabzon. Gurur duyuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nu bakanlık ve Van'daki görevi ile Trabzon'daki görevini yakından takip ediyorum. Tam bir vatansever. Elinden geleni yapıyor. Büyük projeler ortaya koyuyor, iyi işler yapıyor. Haliyle desteklemek ve teşekkür etmek lazım. Bu nedenle Trabzon standını seçtik geldik" dedi.

STANDIMIZ HER KESİMİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen çok kapsamlı bir organizasyon. Sadece stantlardan ibaret değil. Çeşitli deneyimler yapılabiliyor. Ayrı bir önemi var. Bu sene ilk kez yapıldı. Bu sene yaşanan sıkıntılar çözülerek daha iyileri yapılır inşallah. Dikkat çekici bir stant olsun zihinlerde kalsın diye simgeleyen ürünler ve araçlarla geldik. Aynı zamanda folklorla kültürümüzü de buraya getirdik. Herkesin çok ilgisini çeken bir stant oldu. Yöresel yiyecekleri sunduk. Çok büyük ilgi görüyor Ankara halkı için. Üniversitemizden ve gençlerimizden ulusal veya uluslararası düzeyde ödüller kazanan gençlerimizin ürünlerini de getirdik. Su altı tarama cihazı, elektrik ve hidrojenle çalışan araçlar gibi… O da ayrıca çok ilgi çekiyor" şeklinde konuştu.

ARAÇLAR VE YAYALAR KENDİ YOLLARINI KULLANACAK

Trabzon'da yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Taksim yokuşunu tamamlayacağız. Kunduracılar devam ediyor. Maraş Caddesi tamamlamak üzere. Ara bağlantıları yaptık. Uzun Sokak'ı yaptık. Kalkınma ve Beşirli'de çalışmalarımız var. Üstyapıyı yaptığımız yerlerde fiziki engeller var kaldırımlarda. Araçlar kaldırımlara çıkamadığı için insanlarımız artık kaldırımları kullanıyor. Altyapı dönüşümünün Trabzon'a büyük faydaları olacak. Araçlar kendi yolundan yayalar kendi yolundan gidecek. Kesintisiz kaldırımlar olacak. İnsanlarımız biraz daha sabredecekler. Kolay iş değil bunlar. Eksiklerimiz var, farkındayız. Her geçen gün bu eksikleri yaşamamak adına vaziyet alıyoruz" diye konuştu.

ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GİDİYORUZ

Trabzon'da birkaç yıl içinde altyapısı tamamlanmış, her yağmurda sorun yaşanmayan, kaldırımıyla, ışıklandırmasıyla çok iyi bir noktaya gittiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "5-6 tane kuruluşun aynı anda iş yapmak zorunda olduğu işler yürütüyoruz. Vatandaşımız çok sabretti, Allah razı olsun. Merkezi büyük oranda tamamladık. Şimdi daha lokal çalışıyoruz. Yılbaşına kadar şehir merkezinde eksik kalmayacağını söyleyebiliriz. Maraş Caddesi'ni yılbaşından itibaren kapatıp yaza kadar tamamlamaya çalışacağız. Uzun Sokak'ta araçlar girdiğinde her tarafına gidebiliyorlar, taşlara zarar veriyorlar. Ambulans ve lojistik için bazı saatlerde ihtiyaç görmek için Maraş Caddesi'nde ortadan bir servis yolu yapıyoruz. Öğretmenevi ve Cudibey'i yıktık. Otopark yaptık. Tanjant otoparkı var 300 araçlık. Meydan'da 600 araçlık otopark yapılıyor. Moloz'da, Çömlekçi'de olacak. Otelin altındaki otoparkın işleyebilmesi için sadece otoparklar değil kendi vale sistemleri ile alacaklar. Onlara bir zararı olmayacak" ifadelerini kullandı.

TARİH : 18. 11. 2021

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