Ankara'da Tr61 Yeşil Endüstri Bölgesi Zirvesi

Trabzon'un Arsin ilçesinde yapımı planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Faruk Özlü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, çalışmaların geldiği noktanın memnuniyet verici olduğu vurgulanırken, bölgenin yatırım programına alınması çalışmalarının daha da hızlandırılacağı belirtildi.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Orhan Kılınç ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi, bundan sonraki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve takvim belirlendi. Yeşil Endüstri Bölgesi'nin yatırım programına alınması konusundaki çalışmaların daha da hızlandırılacağı vurgulanırken, yatırımda bugüne kadar geçen süre alınan mesafenin memnuniyet verici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon heyeti olarak TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi Projesi'ne desteklerinden dolayı Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bürokratları ve teknik çalışma ekibine teşekkür ettiklerini vurguladı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlendi. Çalışmaların kısa sürede geldiği nokta memnuniyet verici düzeyde" diye konuştu. - TRABZON