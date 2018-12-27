Ankara'da 'Toprağa Gömülü' 12 Bin Şişe 'Sahte İçki' Ele Geçirildi

Ankara'da 'toprağa gömülü' 12 bin şişe 'sahte içki' ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonla toprağa gömülü 11 bin 864 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 'Şişeci Ö' lakaplı Ö.D.'nin, sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şişeci Ö' lakaplı Ö.D. adlı kişinin, iddiaya göre yılbaşı öncesi sahte üretilen 15-20 TL değerindeki şarapları, 'yıllanmış' ve 'eskitme' adı altında 250 TL'den piyasaya sürmeye çalıştığını belirledi. Yapılan araştırmada, şarapların Altındağ ilçesinde metruk evlerin altı ve bu evlere yakın boş araziye gömüldüğü belirlendi. Savcılık izni ile alanda yapılan aramada toprağa gömülü sahte içkiler bulundu. İş makinesi kullanmadan kazma ve kürek ile saatler süren çalışma sonucu şaraplar toprak altında çıkarıldı. 11 bin 864 adet sahte içkiye konulurken, olayla ilgili Ö.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA