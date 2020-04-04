Ankara'da toplu ulaşımda koronavirüs önlemleri
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Mansur Yavaş, Twitter, Ankara, Sağlık

Ankara'da toplu ulaşımda koronavirüs önlemleri

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşıma yönelik yeni önlemler alındı.

04.04.2020 04:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:07
Ankara'da toplu ulaşımda koronavirüs önlemleri

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşıma yönelik yeni önlemler alındı. Toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacak ve 20 yaş altındaki Ankaralıların yolcu kartları kullanıma kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, birlikte başaracağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararına istinaden, 20 yaşın altındaki Ankaralıların yolcu kartlarının Ankaray, metro ve EGO otobüslerinde geçici süreyle kullanıma kapandığı belirtildi. 


Kaynak: DHA

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