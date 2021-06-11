Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor
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Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor

Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

EGO Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi" kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile Raylı Sistemlerde görev yapan güvenlik personeline verdiği işaret dili eğitimi devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi" kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile Raylı Sistemlerde görev yapan güvenlik personeline verdiği işaret dili eğitimi devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi" kapsamında başlattığı eğitimler hız kesmeden devam ediyor. "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü"nde başlatılan "İşaret Dili Eğitimi" ile toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli güvenlik personeli işaret dilini öğreniyor. EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 2 bin 532, Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 200, Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) 400 ulaşım personeli ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 786 personel başta olmak üzere toplamda 3 bin 918 şoför ve güvenlik personeline verilecek olan işaret dili eğitimi 5 ay sürecek. Uzman eğitmenler eşliğinde video konferans üzerinden gerçekleştirilen eğitimler sonunda hazırlanan materyal ve afişler metro istasyonları ve toplu taşıma araçlarına asılacak. Vatandaşların da öğrenebilmesi amacıyla eğitici videolar toplu taşıma araçlarının ekranlarında yayınlanacak.

Engelli vatandaşların hayatı kolaylaştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimlerini başlattıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme Şube Müdürü Mehmet Buzlu, şu bilgileri verdi:

"EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent Konseyi iş birliği ile başlatılmış olan İşaret Dili Farkındalık Projesi'nin bir adımı da 'İşaret Dili Öğreniyorum' eğitimi. Bu eğitimler kapsamında EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki şoförlerimize, Metrolarda çalışan güvenlik personelimize ve Halkla İlişkiler bankolarında çalışan personelimize eğitim vermeyi planlıyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle eğitimlerimizi zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Eğitimin alt yapısını Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi sağlıyor. Mart ayında başladığımız eğitimleri temmuz ayının sonunda tamamlamayı planlıyoruz." - ANKARA

Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor
Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor
Ankara'da toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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