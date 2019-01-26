Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Dönem Pazartesi Başlıyor

Ankara'da, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.

Başkentte beyaz toplu taşıma araçları yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak. Yeni otobüslerin tanıtım toplantısında konuşan Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, EGO otobüslerinde, banliyö trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Kara, yeni sistemin 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Yeni otobüsler, engelli vatandaşlara da rahat ulaşım imkanı sunacak. - ANKARA

Kaynak: İHA