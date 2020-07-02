Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı mı? Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü kaç gün boyunca yasak? Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi. Peki, Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü kaç gün boyunca yasak? Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı mı?

Ankara Valiliği şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından toplantı ve gösteri yürüyüşü konusunda kısıtlamaya gidilmesi kararı aldı. Peki, Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı mı? Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü kaç gün boyunca yasak? ANKARA'DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANDI MI? Ankara Valiliği şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak kısıtlamaları duyurdu. Yapılan açıklamada; "Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır" ifadelerine yer verildi. ANKARA'DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ KAÇ GÜN BOYUNCA YASAK? Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır" denildi.