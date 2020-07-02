Ankara'da, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün kısıtlama
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Ankara'da, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün kısıtlama

ANKARA Valiliği, kentte koronavirüs salgınının yayılma hızının engellenmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kısıtlandırıldığını duyurdu.

Ankara'da, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün kısıtlama
02.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:43

ANKARA Valiliği, kentte koronavirüs salgınının yayılma hızının engellenmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kısıtlandırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündemindeki konular görüşülüp bazı kararlar alındı. Buna göre, kurban kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerine mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kurban kesim yerlerine gidilmemesi teşvik edilecek. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacak. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecek. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kuralına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecek. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. 

Açıklamada ayrıca koronavirüs salgınına karşı kentte daha önce alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekildi. İnsanların toplu olarak bir araya gelmesinin hastalığın yayılma hızını daha da artırabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Bu kapsamda; insanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması  konularında azami hassasiyeti göstermelerine, hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen taziye evleri, asker uğurlamaları vb. faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, zaman zaman bu kısıtlamaların ihlal edildiği anlaşıldığından, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına, ilimizde 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin  kısıtlanmasına, alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi."


Kaynak: DHA

Manşet

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