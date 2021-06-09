Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltıANKARA'da, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları; ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları belirlenen 'Toğallar' suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

ANKARA'da, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları; ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları belirlenen 'Toğallar' suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bir suç örgütünün esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladığını, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu suç örgütünün bölgede 'Toğallar' olarak bilinen örgütü olduğunu tespit etti. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli İstanbul ve Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün lideri U.T. dahil 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 37 ev ve 10 iş yerinde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 farklı çaplarda fişek, 80 av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçaları ve silah kalıpları ile birlikte yüklü miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek-senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emlak, oto galeri ve kafe faaliyetleri ile güven sağlayan örgüt üyelerinin, ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Hasibe Eren Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:43:21. #1.16#

title