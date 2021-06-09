Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltıANKARA'da, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları; ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları belirlenen 'Toğallar' suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

ANKARA'da, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları; ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları belirlenen 'Toğallar' suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bir suç örgütünün esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladığını, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu suç örgütünün bölgede 'Toğallar' olarak bilinen örgütü olduğunu tespit etti. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli İstanbul ve Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün lideri U.T. dahil 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 37 ev ve 10 iş yerinde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 farklı çaplarda fişek, 80 av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçaları ve silah kalıpları ile birlikte yüklü miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek-senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emlak, oto galeri ve kafe faaliyetleri ile güven sağlayan örgüt üyelerinin, ayrıca uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı