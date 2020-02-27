Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı
Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı - Haberler

Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı

Ankara'da seyir halindeki TIR'ın açılan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı.

27.02.2020 04:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 04:18
Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı

'da seyir halindeki TIR'ın açılan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı. Çarpma sonucunda Ankara, Eskişehir yolu saatlerce trafiğe kapalı kaldı.


Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesi, Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir yolunda seyir halindeyken 06 BFS 104 plakalı TIR'ın dorsesi, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü açıldı. Açılan dorse, karayollarına ait yön levhalarına çarptı. Olayı gören diğer sürücüler ekiplerine ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın dorsesine sıkışan levhaları çıkardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik saatlerce kitlendi. Trafik kuyruğunun uzaması sonucunda, polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kaza enkazı karayolları ekiplerince kaldırılarak trafik tek şeritten ilerledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler