Ankara'da tır ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
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Ankara'da tır ile otobüs çarpıştı: 1 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da tır ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
10.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:58

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nda Hamzalar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde Nallıhan istikametinden gelen O.E. yönetimindeki tır ile A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada S.Ö. hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü A.D., S.A ve M.K. yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı, tır şoförü gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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