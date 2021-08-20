Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi
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Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı'nda bir tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı'nda bir tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı'nda düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 11 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi - Haberler
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