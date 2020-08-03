Ankara'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi öldü (1) ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara- Konya yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenmeyen içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giden minibüsteki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA