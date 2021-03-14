Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler
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Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler

14.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:11

Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını unutmadı.

Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını unutmadı. ANFA Genel Müdürlüğü, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarına özel farkındalık oluşturan grafitiler hazırlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te salgınla mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına vefa göstermek amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde bulunan köprü ayaklarını grafiti sanatçılarına açtı.

ANFA Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde yer alan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı kesişiminde bulunan köprü ayakları, sağlık çalışanlarını temsil eden grafitilerle süslenmeye başlandı.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için önemli geçiş noktalarından biri olan Beytepe Köyü Yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanları ve vatandaşları rengarenk grafitiler karşılayacak.

Hastane güzergahı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolon, doktordan hastabakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar bütün sağlık çalışanlarına birçok farklı konseptte resmedilecek. ANFA tarafından 10 gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında peyzaj düzenlemesi de yapılacak.

Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler
Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler
Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler
Ankara'da Tıp Bayramı'na özel grafitiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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