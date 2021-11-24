Ankara'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Ankara'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay; Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı, Sincan Mareşal çakmak Mahallesi'nde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.B. idaresindeki 06 T 7420 plakalı ticari taksi, M.B. yönetimindeki 06 MKS 10 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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