Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın; 4 saatta söndürüldü (2) -Yeniden
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Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın; 4 saatta söndürüldü (2) -Yeniden

ANKARA'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, korkuttu.

Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın; 4 saatta söndürüldü (2) -Yeniden
20.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:53

ANKARA'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, korkuttu. Yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Sincan ilçesindeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler çalışanlar, dışarıya çıkarak iftaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrika çalışanlarından bazıları, iftaiyenin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında zarar görmeyen tıbbi ürünlerin yer aldığı kutular itfaye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılarak, fabrika çalışanlarına teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAYangınla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtilerek, "Sincan ilçesi Malıköy bölgesinde medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının fabrika deposunda hasara yol açtığı belirlenmiş olup konu ile ilgili detaylı incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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